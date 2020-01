5 ingrediënten die voor een heerlijke midweek in de Croky Cup moeten zorgen

Tussen speeldagen 22 en 23 krijgen we hopelijk een heerlijk tussendoortje voorgeschoteld in de heenwedstrijden van de halve finales van de Beker van België. De ingrediënten voor aangename cupmatchen op woensdag en donderdag zijn er, hopelijk wordt het ook effectief smullen geblazen!

1. Twee topfavorieten

Zelf zullen ze het ook niet ontkennen: Antwerp en Club Brugge zijn de topfavorieten om door te stoten naar de finale. Dat zijn ze niet alleen op basis van hun notering in de Jupiler Pro League, maar ook op vlak van budgetten, vormpeil en de selecties.

Club gaat voor de dubbel in België, Antwerp wil de beker ter compensatie van de Europese uitschakeling. Voor hen is het van moeten, terwijl Essevee en KVK als underdogs aan de dubbele confrontatie kunnen beginnen.

2. Favorieten eerst thuis

Bij een duel dat over een heen- en terugmatch wordt gespeeld is het een voordeel om de return voor eigen publiek te spelen. Aangezien de terugmatchen in Kortrijk en Zulte Waregem worden gespeeld willen Antwerp en Club Brugge voor eigen volk wellicht al een kloof(je) slaan.

3. Gevulde stadions

Dat zullen ze proberen voor een enthousiaste achterban. De tickets vliegen namelijk de deur uit bij beide ploegen. Antwerp mikt op 15.000 tickets, blauw-zwart verkocht er al om en bij de 20.000. Hopelijk zorgen de hoge opkomst en de 22 protagonisten voor een echte cupsfeer.

4. Grijs seizoen goedmaken

Bij KV Kortrijk heeft het seizoen nog niet gebracht wat men er vooraf van had verwacht, behalve in de bekercompetitie dan natuurlijk. Voor degradatie moeten de Kerels zich niet al te veel zorgen meer maken, maar meer dan dat zit er voor hen ook niet in in de JPL. De cup kan hun grijs seizoen dus wat meer kleur geven.

5. Cupexpert

De trainer met het meest succes in de cup vinden we verrassend genoeg niet terug bij Club Brugge of Antwerp. Bölöni won in 2002 de Portugese beker met Sporting, maar kende met Standard en Antwerp weinig bekersucces. Clement stond als T1 nog niet op het hoogste podium in de Croky Cup, wel al als assistent-trainer.

Dan doet Francky Dury beter met zijn twee eindoverwinningen in de Beker van België beter. In 2017 pakte hij de scalp van KVO in de finale pas na strafschoppen en in 2006 nam Essevee met 2-1 de maat van Moeskroen. In 2014 verloor hij de finale tegen Lokeren.