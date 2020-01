Vincent Kompany zetelt met onder meer Chiellini en Kawashima in wereldwijde spelersvakbond

Volgende week komt de Global Player Council (GPC), een spelersraad binnen spelersvakbond FIFPro, samen in Brussel. Vincent Kompany zal ook aanwezig zijn, weet Het Laatste Nieuws.

De GPC zag vorig jaar het levenslicht in het Franse Èze. Het is een kerngroep binnen de FIFPro, een wereldwijde vakbond die de belangen van profvoetballers behartigd, met leden zoals Eiji Kawashima, Giorgio Chiellini en Rui Patricio.

Deze afvaardiging van spelers gaat over thema's zoals racismebestrijding en het drukke schema van de profvoetballers. De bijeenkomst in Brussel is de tweede van zijn soort en Vincent Kompany zal, tussen zijn drukke agenda door, voor de tweede keer aanwezig zijn.