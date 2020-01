🎥 Ze zijn hem nog niet vergeten! Dit doelpunt van Igor De Camargo is het mooiste van het decennium volgens de fans van Borussia Mönchengladbach

Een landgenoot heeft het mooiste doelpunt van het voorbije decennium voor Borussia Mönchengladbach gescoord. Bovendien was het een héél belangrijke goal van Igor De Camargo.

Het doelpunt dateert van 2011. Die Föhlen waren dat seizoen verwikkeld in een degradatiestrijd met VfL Bochum. Dit doelpunt was er eentje die er mee voor zorgde dat Borussia Mönchengladbach in de Bundesliga kon blijven.

Leuk extraatje: de fans van Mönchengladbach hadden de keuze tussen tien doelpunten. Ook Thorgan Hazard stond op de shortlist, maar zijn doelpunt moest het dus afleggen.