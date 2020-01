Antonio Conte krijgt bij Inter waar hij al zo lang om vroeg: ervaring en een bredere selectie

Inter is opnieuw bezig aan een drukke transfermercato. De titelkandidaat in de Serie A haalde al Ashley Young binnen en stelde donderdag ook Victor Moses voor.

Met de komst van Ashley Young en Victor Moses haalt Inter bijzonder veel Premier League-ervaring binnen. Inter-coach Antonio Conte vroeg in de voorbije maanden al meermaals versterking aan de directie van de club. Dat deed hij vooral in de media waardoor de druk groot werd op het bestuur.

Victor Moses (Chelsea) en Ashley Young (Manchester United) kennen het klappen van de zweep en gaan al jaren mee. Het is uiteraard alleen de vraag of deze spelers effectief een meerwaarde zullen vormen voor Inter. Moses was sinds het vertrek van Antonio Conte uit Londen eigenlijk overbodig geworden en speelde op uitleenbasis bij het Turkse Fenerbahçe ook lang niet alles. Bij Ashley Young stonden er al langer vraagtekens bij Manchester United en het vertrek van de 39-voudige international werd door de fans niet gezien als een zwaar verlies.

Eriksen, Allan en Giroud

Toch hoeft er ook geen drama gemaakt te worden over de aanwervingen van Young en Moses. Young tekende een contract tot het einde van het seizoen met optie en Victor Moses werd gehuurd van Chelsea. Transfers zonder al te veel risico dus. De transfer waar het allemaal om gaat voor Inter is die van Christian Eriksen. De Deense spelmaker is einde contract bij Tottenham en moet nu het nog kan verkocht worden. The Spurs willen 20 miljoen euro, maar Inter hoopt hem voor minder op te halen. Inter mist op dit moment nog wat creativiteit en moet het vooral hebben van spitsen Lautaro Martinez en Romelu Lukaku. De komst van Eriksen zou dan ook een toptransfer zijn voor de Nerazzurri en bij uitbreiding het Italiaanse voetbal.

Verder hoopt de huidige nummer twee uit de Serie A ook te profiteren van de malaise bij SSC Napoli. De Braziliaan Allan is al langer gegeerd en zou nu ook aangeboden zijn. Inter hoopt ook daar de transferprijs te drukken door Vecino in ruil aan te bieden. Tot slot leek ook de transfer van de Franse targetspits Olivier Giroud al een tijdje in kannen en kruiken. Inter en Chelsea hebben gesprekken gevoerd over Moses en ongetwijfeld zal ook de naam Giroud gevallen zijn. De Fransman wil spelen met het oog op het EK van komende zomer en moet de stand-in worden van Romelu Lukaku. Volgens verschillende Italiaanse bronnen is sportief directeur Piero Ausilio nog steeds bezig met de deal.