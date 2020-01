Antwerp legt Lamkel Zé geen straf op na gemiste penalty tegen KV Kortrijk: "Hij hoort gewoon bij de selectie"

Donderdagavond kreeg Didier Lamkel Zé de kans om een belangrijk strafschopdoelpunt te maken tegen KV Kortrijk in de halve finale van de Beker van België. Laszlo Bölöni haalde de flankaanvaller even later naar de kant en hij verliet na zijn wissel meteen het stadion.

Didier Lamkel Zé zorgde voor de zoveelste keer voor commotie, maar Antwerp is niet van plan om hem een sanctie op te leggen. "Natuurlijk is Lamkel Zé gewoon nog aan boord", vertelde assistent Wim De Decker bij VTM Nieuws. "Ik zie niet in waarom hij er niet meer bij zou zijn. De sfeer is nog goed."

Met de 1-1 heeft Antwerp wel nog veel werk voor de boeg in de return over twee weken in Kortrijk om de bekerfinale te halen. Komende zondag neemt de Great Old het in eigen huis op tegen SV Zulte Waregem dat ook nog in de running is om de finale van de Beker van België te halen.