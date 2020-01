Dit is ons Team van de Week in 1B!

Ook dit seizoen gaan we zoals steeds op zoek naar een team van de week. Ook in 1B, jawel! En dus ook in de tweede periode!

Doel

Op speeldag 8 van de tweede periode kozen we in doel voor Berke Ozer. Hij veroorzaakte weliswaar een strafschop, maar stopte die vervolgens prima en maakte de rest van de match de nodige indruk.

Verdediging

In de verdediging posteren we Tissoudali, die als invaller meteen scoorde en ook een prima partij afwerkte alles bij elkaar. Bitsindou was opnieuw een slot op de deur voor Lommel, terwijl Frans er meteen stond in 1B na zijn overstap van Lierse-Kempenzonen. Dewaele stond wat centraler dan normaal en deed het prima, inclusief een doelpunt.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor de doelpuntenmakers Brüls en Mercier, terwijl Keita voor Westerlo ook heel belangrijk was als vervanger van de zieke Antunes. Hij toont dat de Kemphanen in de breedte ook een erg sterke kern hebben.

Aanval

Op de flanken kiezen we voor Tabekou - een beetje een ongeleid projectiel - en Buyl, die een prima partij afwerkte voor Westerlo. Als hangende spits krijgt de invallende en scorende Haugen zijn plaatsje in onze ploeg. Is hij definitief gelanceerd?

Dat levert dan onderstaand elftal op: