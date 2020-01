Oplossing gevonden voor Jelle Vossen? Aanvaller kan naar de Eredivisie

Jelle Vossen komt weinig aan spelen toe bij Club Brugge en dus zoekt de Belgische topclub naar een oplossing voor de aanvaller. Er zou interesse zijn uit de Eredivisie, want Feyenoord heeft een oog laten valen op Vossen.

Feyenoord is op zoek naar een aanvaller en dacht daarbij aan Aleksandr Kokorin, maar hij heeft voor een andere club gekozen. Ook Jeremain Lens wordt genoemd, maar volgens FOX Sports is ook Vossen één van de kanshebbers.

Mario Been, nu analist bij FOX Sports, heeft tijdens een uitzending uitgelegd dat Dick Advocaat met hem contact heeft gezocht om over een aanvaller te spreken. Een naam wilde Been niet noemen, maar toen ze naar Vossen vroegen, werd Been mysterieus. "Ik heb met hem samengewerkt. Een goede spits", aldus Been over Vossen.