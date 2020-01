Nederlandse fans lopen niet warm voor BeNeLiga: 'België heeft met omkoping en andere gekke zaken ander imago"

Antwerp - AZ was dit jaar een affiche in de Europa League. In de toekomst zou dit bijvoorbeeld een wedstrijd kunnen zijn uit de BeNeLiga, als die daadwerkelijk uit de grond wordt gestampt. De kans lijkt alvast groter nu de G5 uit België en G6 uit Nederland zich achter het plan scharen.

De topclubs uit Nederland willen er misschien wel voor gaan, maar bij de fans lijkt er veel minder een draagvlak voor te zijn. Supporterscollectief Nederland, waarbij supportersverenigingen van bijna alle betaaldvoetbalclubs zijn aangesloten, is er fel tegen. "We lopen hier niet warm voor", meldt voorzitter Matthijs Keuning aan HLN. Er zal heel veel verzet komen "De eredivisie heeft een imago van leuk voetbal en goede spelers", meent hij. "We begrijpen echt niet dat je dit imago overboord zou gooien door te fuseren met België, waar de competitie door omkoping en andere gekke zaken een ander imago heeft. Er zal heel veel verzet komen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met de tickets voor Europees voetbal?" Binnen het Supporterscollectief is de optie van een BeNeLiga ook al doorgesproken. "De gezamenlijke conclusie was: dit willen we niet. Als het doel is om de kwaliteit van het voetbal te verbeteren, zijn daar tal van andere manieren voor. We hebben geen Belgische clubs nodig om de weerstand te vergroten. Het Nederlandse voetbal is als 'merk' veel sterker dan België."