'Antwerp staat op het punt om nieuwe doelman aan te trekken'

Er zou een nieuwe keeper op komst zijn bij Antwerp. De contracten van de drie huidige doelmannen van the Great Old lopen aan het einde van dit seizoen. Met deze versterking anticipeert Antwerp op een mogelijk vertrek van een van hen.

Volgens HLN legde de 20-jarige doelman Davor Matijas al medische testen af bij Antwerp. De deal met Davor Matijas en met zijn club, Hajduk Split, moet nog wel gesloten worden. Matijas is een voormalig Kroatisch jeugdinternational, die dit seizoen bij het tweede elftal van Hajduk Split in doel staat in het op een na hoogste niveau in Kroatië.

Met deze (toekomstgerichte) versterking anticipeert Antwerp wellicht op een vertrek van een van de doelmannen. Het contract van zowel Bolat, De Winter en Teunckens loopt na dit seizoen af. Al kan voor laatstgenoemde voor 31 maart nog wel een optie worden gelicht, wat hem een extra seizoen aan Antwerp zou binden.