Wouter Vrancken maakt zich op voor Charleroi: "Mijn spelers worden slachtoffer van eigen succes"

Zaterdagavond trekt KV Mechelen naar Charleroi, voor -alweer- een levensbelangrijke partij. In de persbabbel voor de wedstrijd toonde Vrancken het nodige aspect voor Charleroi, misschien wel de revelatie tot dusver.

Charleroi doet het fantastisch. Vooral de snelheid voorin bij de Carolo's kan de tegenstander verschrikkelijk pijn doen. "Ze hebben een sterk blok en spelen heel verticaal op de tegenaanval. Ik schat hen als team zeker hoger in dan Standard, dat puur kwalitatief dan misschien weer een streepje voor heeft."

Het is tegen Standard dat KV Mechelen op de vorige speeldag een zure nederlaag leed. Vrancken kwam er nog eens op terug.

"Als we twee jaar geleden zo'n match onverdiend zouden verliezen tegen een titelkandidaat als Standard, zou iedereen happy zijn geweest. Nu was iedereen heel ontgoocheld, wat veel zegt over de mentaliteit van mijn spelers. Op de duur worden mijn spelers het slachtoffer van hun eigen succes", besluit Vrancken.