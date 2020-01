Beñat San José trots op zijn spelers: "We mogen tevreden zijn over onze prestatie"

Eupen heeft dit weekend een belangrijke overwinning geboekt op het veld van Waasland-Beveren. Ze wonnen met 0-1 na een doelpunt van Koch. Beñat San José, de trainer van Eupen, was tevreden na de wedstrijd.

De Spaanse trainer kon zijn blijdschap niet verbergen op de persconferentie na de wedstrijd. "We zijn zeer blij dat we hebben kunnen winnen. Het was een zeer belangrijke wedstrijd voor ons en we wisten dat we op bezoek moesten bij een moeilijke tegenstander."

De trainer heeft ook mooie woorden voor Waasland-Beveren. "Ze deden het goed vandaag en ook de laatste wedstrijden laten ze zich zien met enkele geweldige wedstrijden. We wisten dus dat het niet makkelijk ging worden en daarom doen de drie punten extra veel deugd."

Is Eupen nu gered? Volgens San José is er nog wel wat werk, maar ze staan nu wel 12 punten boven Cercle Brugge. "Het is nog niet zeker, maar de overwinning is zeker een grote stap. We staan nu twaalfde en we moeten niet alleen naar beneden kijken", aldus de trainer.