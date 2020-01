Enige op niveau bij Anderlecht: "Je moet altijd respect hebben voor je tegenstander en hem niet onderschatten"

We stellen voor dat Vincent Kompany en Michael Verschueren het contract van Hendrik Van Crombrugge eens gaan herbekijken. Week na week toont hij zich één van de sterksten op het veld. Tegen Cercle Brugge hield hij hen in de match.

Niet verwonderlijk dat er nu al gesproken wordt over buitenlandse interesse. Een keeper die kan mee voetballen, cruciale saves doet en zich een leidersfiguur toont... Interessant profiel. Als Anderlecht hem niet kwijt wil, gaan ze toch een extra inspanning moeten doen.

Hij vatte de match ook perfect samen. "Niks van ons plan werd uitgevoerd. We moesten hoog druk zetten, de match controleren en domineren. Maar niks daarvan. De mentaliteit bij Cercle Brugge was veel beter dan bij ons. We zijn niet op de juiste manier aan de aftrap verschenen", zei hij.

"Er was geen intensiteit en veel afval in het spel. We waren niet aanwezig op de tweede ballen. Je moet altijd respect hebben voor de tegenstander en hem niet onderschatten."