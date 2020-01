Storm heeft wel begrip voor Charleroi: "'t Is niet fair naar hen toe"

Gelukkig hadden we Nikola Storm op het wedstrijdblad zien staan of we hadden niet geweten dat hij op het veld stond. Vanop de persbanken was de linkerflank van KV Mechelen immers niet te zien. Voor hem was het dan ook de juiste keuze om de wedstrijd stop te zetten.

Storm had zelf ook moeite om te combineren. "Wat moet ik zeggen? Tuurlijk was het juist. Ik zag Alexander en Jules niet eens staan. Ook de bal was met moeite zichtbaar. Die match konden we nooit uitspelen", aldus Storm.

Storm was één van de Mechelen-spelers die wel begrip had voor de onvrede bij Charleroi. "Uiteraard is het niet fair naar hen toe dat we die match moeten herspelen met 0-0, maar dat is nu eenmaal het reglement. Ik dacht trouwens wel dat we het nog konden rechttrekken. We hadden toch ook een paar goeie kansen."

We zullen hem maar geloven, want wij hebben het niet gezien...