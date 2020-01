Thibault Peyre laat zich uit over de dikke mist in Charleroi: "Konden er enkel naar raden"

Charleroi - KV Mechelen? Dat duurde zaterdagavond maar een minuut of 37 tot de scheidsrechter de match affloot.

De zichtbaarheid vanuit de tribunes was bijzonder slecht, maar hoe was het eigenlijk op het veld? "Het was echt niet evident. We konden niet ver voor ons uitkijken", aldus Thibault Peyre.

Raadgeving van vrouw

"Ik kon het doelpunt aan de overkant alleen maar raden. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik zo'n mist ben tegengekomen tijdens een match."

"Mijn vrouw had de match op televisie bekeken en ze liet me ondertussen weten dat de match nooit had mogen beginnen. Maar de scheidsrechters wilden er het beste van maken en Charleroi heeft natuurlijk al een match minder gespeeld ..."