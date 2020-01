Voorzitter van de KBVB en algemeen directeur bij Charleroi Mehdi Bayat: "Overal in Europa zou de match bij 1-0 hervat worden"

De KBVB heeft inmiddels al laten weten dat de gestaakte wedstrijd tussen Charleroi en KV Mechelen op 4 februari volledig herspeeld zal worden. Dat stuitte meteen op verzet bij de Carolo's. Logisch ook, want ze stonden 1-0 voor.

Het is toch een vreemde situatie, met Bayat in een dubbele rol. De voorzitter van de KBVB vertolkt immers ook een belangrijke rol binnen Charleroi en zondag reageerde hij bij de RTBF.

Charleroi niet akkoord

"We hebben een match gespeeld en die werd stopgezet door de mist. Niet door een fout van Charleroi of een van Mechelen. Overal in Europa zou deze match bij 1-0 voor Charleroi in minuut 36 hervat worden. De regels zijn misschien niet meer naar behoren", zei Mehdi Bayat.

Charleroi legt zich alvast niet neer bij de beslissing van de KBVB. "Dat recht hebben ze. Als het reglement niet aan de wensen van de clubs voldoet, dan kan Charleroi nu misschien schot in de zaak brengen, maar het is niet de bedoeling om een conflict te starten. Als ploegen het niet eens zijn met de regels kunnen ze actie ondernemen. Anders gaat er niets veranderen", besloot hij.