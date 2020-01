Dury legt uit waarom hij topschutter Larin op de bank zette én waarom hij voor Oberlin als vervanger koos

Nadat Cyle Larin woensdag zijn schorsing in de Beker van België uitzat, werd de Canadese spits zondag in de basis verwacht tegen Antwerp. Niets was minder waar, al had Francky Dury daar zijn redenen voor.

Met zeven goals en zeven assists is Cyle Larin van goudwaarde voor Zulte Waregem, maar toch startte hij zondagavond op de bank bij de 2-1 nederlaag op het veld van Antwerp. Hij was niet 100 % fit volgens zijn coach en het was niet één kwaaltje waar hij mee kampte, maar meerdere.

Oberlin als vervanger

"Sinds een paar weken heeft Larin klachten aan zijn maag, heup, adductoren en hamstrings", somde Francky Dury op. "Hij is ook ziek geweest. Op winterstage had hij bijna 39 graden koorts. Daarom vind ik het opportuun dat hij goed en veel traint, want we zullen hem nog nodig hebben."

Oberlin was Larins vervanger in de spits. Het was pas zijn zesde basisplaats van het seizoen. "Als ik blijf kiezen voor dezelfde twee spelers, dan verlies ik de anderen. Ik heb hen dus zo veel mogelijk erbij proberen te betrekken voor de terugmatch tegen Club Brugge en voor de rest van de competitie", verklaarde hij zijn keuze voor Oberlin.