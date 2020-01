Referee Department geeft Club Brugge gelijk: "Ezekiel had rood moeten krijgen"

Club Brugge verspeelde zondag twee punten op het veld van KV Kortrijk. Blauw-zwart kwam 0-2 voor, maar moest toch vrede nemen met een gelijkspel.

Na een half uur en met 0-1 op het bord ging KV Kortrijk-spits Imoh Ezekiel hard in op Federico Ricca. Hij kwam nog goed weg met een gele kaart.

Philippe Clement begreep achteraf niet waarom de VAR niet ingreep (lees HIER), maar het Referee Department legt de schuld niet bij de mensen in het busje.

“De scheidsrechter reageerde te snel met het bovenhalen en het tonen van de gele kaart. We verwachten een rode kaart voor een fout als deze, maar geen VAR-interventie.”

“De beslissing van de scheidsrechter om de fout te beoordelen als roekeloos en aldus niet als buitensporig, kan immers niet gezien worden als een ‘clear and obvious error’.”

De scheidsrechter had dus rood moeten trekken, maar de VAR mocht niet ingrijpen. Het is maar de vraag of KVK met een man minder een punt had kunnen pakken.