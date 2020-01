Philippe Clement over sleutelmoment in de wedstrijd: "Snap niet dat VAR niet overrulet"

Het was al eventjes geleden, maar Club Brugge verspeelde nog eens punten in de vaderlandse competitie. Philippe Clement wilde het wel over een bepaalde fase uit de wedstrijd hebben die een impact had op het spelverloop.

Zo pakte Imoh Ezekiel uit met een bijzonder gevaarlijke tackle aan het adres van Fede Ricca, nadat die de bal zelf op legale wijze had veroverd van een andere Kortrijkzaan. De tackle van de Nigeriaanse aanvaller zag er gemeen uit. De bal had hij verre van mee, de manier waarop hij indook was van een grote intensiteit. Geen tussenkomst Een mogelijke rode kaart dus, maar Bram Van Driessche hield het bij een geel karton. En dat vond de VAR ook voldoende. "Volgens mij had hij rood moeten krijgen", vond Philippe Clement. "Ik snap niet dat de VAR niet tussenkomt om die fase te overrulen. Dat was een belangrijk moment in de wedstrijd."