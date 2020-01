Hoe zou het zijn met... Peter Olayinka?

De Nigeriaan Peter Olayinka is nu aan de slag bij Slavia Praag, maar hij heeft ook een verleden in de Belgische competitie. Hij speelde namelijk bij Zulte Waregem en AA Gent.

Peter Olayinka is nog steeds maar 24 jaar oud, maar hij heeft al bij heel wat ploegen gespeeld. Voor AA Gent speelde hij bij 36 Lion FC in Nigeria, FK Byllis Balsh en Skënderbeu in Albanië en bij Yenicami AK in Cyprus.

Bij AA Gent zou hij nooit echt een kans krijgen want hij wordt uitgeleend aan Dukla Praag en Zulte Waregem. Aan de Gaverbeek zou hij heel wat indruk maken met 11 doelpunten en 15 assists in 40 wedstrijden.

Het trok de aandacht van Slavia Praag en ze haalden Olayinka weg bij AA Gent. Daar is hij een titularis met 11 doelpunten en 8 assists in 63 wedstrijden. Dit seizoen speelde hij een zeer knappe Champions League (1 doelpunt, 1 assist) in een groep met Dortmund, Barcelona en Inter.