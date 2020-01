🎥 18-jarig talent Charles De Ketelaere verovert Brugse harten met geniale ingeving en listige hakbal

Het leverde Club Brugge weliswaar geen doelpunt op tegen Charleroi, maar de 18-jarige Charles De Ketelaere liet toch enkele mooie dingen zien tijdens de inhaalmatch.

Zo speelde Charles De Ketelaere zich met een geniale kapbeweging vrij om op doel te schieten -Penneteau bracht redding. Daarnaast zette hij ook Percy Tau op weg naar doel met een listig hakje, maar opnieuw stond de Franse doelman pal. De match eindigde op 0-0.

De 18-jarige De Ketelaere is dit seizoen aan het doorbreken bij Club Brugge. Philippe Clement gelooft in hem en de fans zijn ook onder de indruk van de youngster. Ook in het buitenland volgen ze de evolutie van de jongeling op de voet (lees er hier meer over).