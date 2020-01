Werkvergunning is in orde, Anderlecht stalt 'man van 8 miljoen' bij KV Oostende

Bubacar Sanneh wordt weldra voor een tweede keer uitgeleend door Sporting Anderlecht. De centrale verdediger is bijna van KV Oostende.

Het Turkse Göztepe was niet overtuigd van Bubacar Sanneh en wou de centrale verdediger terugsturen naar Anderlecht. Paars-wit nam hem niet terug voor er zich een oplossing aanbood en die kwam er ook snel in de vorm van een uitleenbeurt aan KV Oostende.

Werkvergunning

Hoewel er een akkoord was tussen de recordkampioen en de kustploeg, bleef de deal uit. De 25-jarige Gambiaan had immers nog geen geldige werkvergunning, maar dat is volgens Het Laatste Nieuws nu wel in orde.

In de zomer van 2018 betaalde Anderlecht 8 miljoen euro voor de centrale verdediger, maar hij kon nooit echt zijn stempel drukken bij de club. Sanneh moet na aanvallers Niane en Sagna de derde wintertransfer worden van KV Oostende. De derde huurling ook.