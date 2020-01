Racing Genk leent twee youngsters uit aan Limburgse buur in 1B

Lommel heeft op 31 januari nog twee versterkingen in huis gehaald. Een verre verhuis voor de twee spelers wordt het niet, want ze komen over van Racing Genk.

SK Lommel leent Vladimir Screciu en Andras Németh tot aan het einde van dit seizoen van Racing Genk. Screciu is een 20-jarige verdediger die ook op het middenveld uit de voeten kan. Lommel heeft nog een optie om de Roemeen een extra seizoen te huren, tot medio 2021. Németh is een Hongaarse jeugdinternational met Zuid-Afrikaanse roots die op zijn best is als centrumaanvaller. Screciu haalde al een keer de wedstrijdselectie voor de hoofdmacht van Racing Genk, Németh nog niet.