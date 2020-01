OHL haalt ex-Beerschot-lieveling op bij AA Gent

De 25-jarige Jan Van den Bergh voetbalt tot het einde van dit seizoen bij OH Leuven. De linksvoetige centrale verdediger komt op huurbasis over van AA Gent. Pittig detail: voor hij bij Gent tekende was hij drie seizoenen lang een sterkhouder bij concurrent Beerschot.

Van den Bergh verliet vorige zomer Beerschot voor zijn avontuur in 1A, maar kwam tot nu toe geen minuut aan spelen toe bij de Buffalo's. Door een hoofdblessure kon hij zich niet doorzetten, maar de voorbije twee maanden trainde hij wel voluit mee. OHL wil met de komst van de ervaren verdediger een gooi doen naar de tweede periodetitel en zo de finalematchen overbodig maken. Achter de schermen met Jan Van den Bergh die zonet zijn contract kwam tekenen bij OHL🔥#samensterker pic.twitter.com/xkeorqHVjF — Oud-Heverlee Leuven (@OHLeuven) January 31, 2020