"Als ze ons niet in play-off 1 willen, dat ze het dan zeggen": Vrancken maakt analogie met Storck, ook Thorup spreekt zich uit over handsbal

KAA Gent haalde het qua cijfers al bij al vlot van KV Mechelen: 0-3. Wouter Vrancken zag achteraf wel een erg cruciale fase: een mogelijke handsbal die een strafschop had kunnen opleveren.

"Er is nog steeds boosheid en ontgoocheling, maar toch ook fierheid. We spelen een heel goede wedstrijd tegen een heel goede ploeg", aldus Wouter Vrancken. "Het ontbrak enkel aan efficiëntie bij ons vandaag, we gaven heel weinig weg."

"Die handsbal blijft natuurlijk een cruciale fase. Je kan er eigenlijk niet over discussiëren, dus ik weet niet meer waarover we dan nog spreken. Was de VAR buiten werking of zo? Ik snap het niet. Ik weet niet waarover we babbelen."

Strafschopfase?

"Als ze ons niet in play-off 1 willen, dat ze het dan gewoon zeggen", maakte hij de analogie met de woorden van Bernd Storck, de coach van Cercle Brugge, vorige week. Ook Rob Schoofs deelde de mening van zijn coach. "Ach, voor ons is het strafschop, voor Gent misschien niet. De ref zei dat hij de handen naast zijn lijf had, maar dat was echt niet zo. Het is onbegrijpelijk."

Jess Thorup gaf toe dat er mogelijk handspel was van Ngadeu: "Ik zag de beelden en zijn hand is wel wat weg van zijn lichaam. Maar of je voor zoiets een strafschop moet geven? Dat is niet aan mij om te beslissen natuurlijk."