Dennis van Wijk moet een moeilijke keuze maken op deze positie: "Het kan de komende weken nog veranderen"

KV Oostende kan opnieuw ademen. Het won dit weekend met 1-0 van STVV en daardoor staat de ploeg nu tien punten los van Cercle Brugge. Ze klimmen ook naar de veertiende plaats in het klassement. De redding lijkt nabij voor de kustboys.

In de opstelling konden we toch iets opmerkelijk vaststellen, want Dutoit stond terug in doel bij KV Oostende. De voorbije weken was Ondoa de nummer één in doel, maar Dutoit kreeg dus opnieuw een kans en hij hield meteen de nul.

Volgens van Wijk was het een tactische keuze. “We hadden meer lengte dan Sint-Truiden, dus de kans was kleiner dat er hoge ballen gingen komen. Dutoit is scherper op lage ballen, dus ging de keuze vandaag naar hem. We hielden de nul en ik ben blij dat mijn keuze goed heeft uitgepakt”, aldus van Wijk.

Toch is er volgens hem niets definitief. “Er zat een gedachte achter, maar het kan de komende weken veranderen. We hebben het met de keepers besproken. Niets is definitief”, concludeert de trainer van KV Oostende.