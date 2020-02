Laszlo Bölöni laat zich uit over de rustige wintermercato van Antwerp én over (de inmiddels reeds uitgeleende) Verstraete

In vergelijking met de zomerse mercato -toen RAFC de komst van Hoedt, Defour, Benson en Gano aankondigde- is transfer deadline day op 31 januari rustig verlopen bij Antwerp. Alleen Verstraete kwam de club versterken, maar hij werd meteen weer uitgeleend. In totaal deed Antwerp drie wintertransfers.

Het was dus een rustige deadline day en over het algemeen ook een rustige mercato voor Antwerp. Dat kan zowel een positief als een negatief teken zijn volgens Laszlo Bölöni. "Een mercato dient om je team te versterken en te corrigeren waar nodig en in het geval van Antwerp zijn beide mogelijk." Tot zover de negatieve kant.

Maar veel kopen is ook niet altijd goed. "Kopen om te kopen kost je punten. Dan ben je verplicht om spelers uit te proberen. Hun aanpassing vergt veel tijd en energie. In een van de vorige mercato's lieten we ons daaraan vangen", legde Bölöni uit.

De Roemeen liet zich ook nog even uit over de meest recente wintertransfer Birger Verstraete, die meteen na zijn komst werd uitgeleend aan Oostende. "Ik zie hem graag bezig. Het is een grote belofte die makkelijk kan bevestigen. Ik heb slechts enkele matchen van hem gezien, maar hij speelt al met een zekere maturiteit. Hij is atletisch en heeft een goeie linker", besloot hij.