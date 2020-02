Opportuniteit voor de Belgische clubs? Fulham laat oude bekende transfervrij vertrekken

De club deelde mee dat het contract van Ibrahima Cissé ontbonden is. De defensieve middenvelder kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever. Hij stond de voorbije weken al in de belangstelling van Sporting Charleroi, maar die kozen ervoor om op de laatste transferdag Thierry Lazare los te weken bij KAS Eupen.

De 25-jarige Cissé speelde dit seizoen slechts 45 minuten mee in de League Cup, verder zat hij nauwelijks in de selectie. Voordien kwam hij uit enkele jaren uit voor KV Mechelen en Standard. In de zomer van 2017 betaalde Fulham nog 2,5 miljoen euro voor hem.

We can confirm that @ibracisse44 has left Fulham after his contract was cancelled by mutual consent. 🤝#FFC