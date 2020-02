Saelemaekers is klaar voor zijn debuut in legendarisch San Siro: "Het zal kippenvel worden"

#SerieATIM : Matchday 22 Our squad list for tomorrow's home match 🏟️ Sono 20 i rossoneri convocati per #MilanVerona 🏟 #SempreMilan pic.twitter.com/Ev8PyGU5ZO

Saelemaekers zit ook meteen in de kern voor de wedstrijd tegen Verona. In een voorstelling op de clubsite liet hij ook meteen weten wat de fans van hem mogen verwachten. "Ik ga elke week het maximum geven op training en tijdens de matchen wil ik tonen dat ik altijd wil winnen. Ik ga vechten om de club te helpen."

De man die hij van assists moet voorzien, heet Zlatan Ibrahimovic, een icoon. "Ik droomde ervan om voor deze mythische club te spelen. Elke speler zou geïnspireerd moeten zijn door zijn mentaliteit en zijn zin om elke week te winnen. Ik haal veel inspiratie uit hem, ik kijk echt op naar hem”, zei hij over zijn Zweedse ploegmaat.

Vandaag kan hij misschien al zijn eerste minuten maken in het legendarische San Siro. “Dat wordt een groots moment. In dat stadion binnenwandelen en voor al die supporters op het veld staan, dat zal mij kippenvel bezorgen.”

