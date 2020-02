Hrosovksy (Genk) over zijn maatje en Club Brugge-aanwinst Krmencik: "Hij heeft niet veel nodig om te scoren"

Op het einde van de mercato pakte Club Brugge uit met de komst van een nieuwe spits. Blauw-zwart betaalde maat liefst 6,5 miljoen euro aan Viktoria Plzen voor Michael Krmencik. Zijn ex-ploegmaat Patrik Hrosovsky stelde hem even aan ons voor.

Patrik Hrosovsky verliet Viktoria Plzen vorige zomer voor Racing Genk en een half jaar later volgde Michael Krmencik hem naar de Belgische competitie. De Slowaak kent de nieuwste aanwinst van Club Brugge dan ook erg goed.

"We speelden erg lang samen bij Viktoria Plzen, al van bij de jeugd zelfs. We zijn dan ook goede vrienden en ik ben blij voor hem met deze mooie kans", vertrouwde Hrosovsky ons toe. Hij is dan ook goed geplaatst om ons wat meer te vertellen over de Tsjechische spits.

"Het is een sterke spits die in de box goed tot zijn recht komt. Michael heeft niet veel nodig om te scoren en ik ben er van overtuigd dat hij de kwaliteiten heeft om hier te slagen, al mag hij het tegen ons rustig aan doen (lacht)", besloot de Slowaakse middenvelder .