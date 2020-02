Liep Hans Vanaken een polsbreuk op tegen Antwerp?

Hans Vanaken besliste zondagnamiddag de topper tussen Club Brugge en Antwerp. De Gouden Schoen kwam echter niet ongeschonden uit de strijd.

Vanaken verscheen in de tweede helft namelijk met een flink ingepakte pols op het veld. Na de wedstrijd gaf hij een woordje uitleg.

“Ik maakte een fout op Aurélio Buta, waarna we allebei vielen. Mijn arm kwam daarbij onder zijn lichaam terecht. Het is afwachten of ik een barst of breukje heb opgelopen. We zien wel. Maar het is niet bepaald fijn om zo te voetballen: ik kon niet bewegen zoals ik wou.”

Maar Vanaken speelde de wedstrijd dus wel uit. In minuut 84 besliste hij de wedstrijd met een stiftertje dat al dan niet over de lijn ging. (Lees zijn reactie op het doelpunt HIER.)