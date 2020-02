De transfer van Alexis Saelemaekers kan Anderlecht nog een leuke financiële bonus opleveren

De verhuur van Alexis Saelemaekers met verplichte optie tot aankoop zal Anderlecht in totaal 7 miljoen euro opleveren, maar dat bedrag kan nog hoger oplopen.

Alexis Saelemaekers is sinds vorige week op huurbasis actief bij AC Milan en aan het einde van dit seizoen moet de Italiaanse club hem verplicht aankopen. De 20-jarige Jonge Duivel heeft de deuren van het Lotto Park dus voorgoed achter zich dicht getrokken. De transfer was voor Anderlecht zeer welkom op financieel gebied en het bedrag kan in de toekomst nog oplopen.

Milan betaalde een huursom van 3.750.000 euro voor het jeugdproduct van Anderlecht en wanneer de verplichte aankoopoptie gelicht wordt, komt er nog eens hetzelfde bedrag op de paars-witte bankrekening.

Ten slotte kan Anderlecht volgens Sudpresse ook nog 2,5 miljoen euro aan bonussen opstrijken, als er aan bepaalde individuele en collectieve prestaties wordt voldaan bij Saelemaekers' nieuwe werkgever.