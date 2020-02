Zulte Waregem vs Club Brugge: Jan Ceulemans en Stijn Meert leggen uit waarom hun ex-ploeg de bekerfinale haalt

Alles kan nog in de strijd tussen Zulte Waregem en Club Brugge om het eerste finaleticket van de Beker van België. We spraken met een ex-winnaar uit elk kamp en we vroegen hen waarom hun team naar de finale zat doorstoten. Aan het woord zijn Jan Ceulemans en Stijn Meert.

Stijn Meert - bekerwinnaar met Zulte Waregem in 2006 "Ik geef Zulte Waregem toch een grote kans om naar de finale te gaan. Het leeft ongelooflijk hard op de club. Dat merk ik toch als ik bij de club passeer en dat gebeurt bijna dagelijks. Men is al twee weken bezig met die terugmatch. De focus op deze halve finale is bij Essevee toch groter dan bij Club Brugge denk ik. De vorige finale is van 2017 geleden en iedereen kijkt ernaar uit om opnieuw voor de prijzen te spelen. Het stadion zal lekker vol zitten en als de ploeg de eerste helft goed doorkomt zal het er hevig aan toe gaan in de tribunes." Jan Ceulemans - bekerwinnaar met Club Brugge in 1986 en 1991 "Op papier zijn ze gewoon beter dan Zulte Waregem, daar moet je geen doekjes om winden. Club Brugge zal ook heel gemotiveerd voor de dag komen. Ze kunnen dit jaar de dubbel halen en daar zijn nog maar weinig ploegen in geslaagd. Maar ze hebben de tegenstander nog wel een kans gelaten na de heenmatch. Door die 1-1 staat Zulte Waregem er zelfs beter voor, want Club Brugge moet scoren. Ten slotte kan Essevee vertrouwen putten uit de heenmatch, de 5-0 tegen Waasland-Beveren en het feit dat Club het vaak lastig heeft aan de Gaverbeek."