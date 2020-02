Gooit storm Ciara roet in het eten zondag? "Scheidsrechter zal ter plaatse moeten beslissen of er gespeeld kan worden"

Wat gaat dat zondag geven? Er wordt storm voorspeld in België, met rukwinden tot 110 km/u. Brengt dat Super Sunday in gevaar? Antwerp-Genk en Standard-Club Brugge staan op het programma. Volgens de Pro League is er momenteel nog geen sprake van afgelasting.

De situatie wordt wel op de voet gevolgd. “We staan voortdurend in contact met het KMI”, aldus Stijn Van Bever van de Pro League in HBvL. “Op dit moment hebben we geen signalen ontvangen dat er zondag niet gevoetbald zou kunnen worden." De storm kreeg zelfs al een naam: Ciara. Vooral 's avonds zou hij in volle kracht uitbreken. "De scheidsrechter zal ter plaatse moeten vaststellen of er gevoetbald zal kunnen worden”, aldus Van Bever. “Hij is verantwoordelijk voor de veiligheid op het terrein, van de spelers dus. De ordediensten kunnen een wedstrijd ook afgelasten als de veiligheid van de supporters niet gegarandeerd kan worden.”