Ontbolstering Colassin laat ook sterkhouder Gent niet onberoerd: "Hij is een talentvolle speler, maar mijn taak blijft hetzelfde"

Vrijdagavond gaat Anderlecht op zoek naar drie broodnodige punten in de strijd om Play-Off 1. Dat wordt allesbehalve evident voor paars-wit, fort Ghelamco lijkt dit seizoen immers onneembaar. Eén van de steunpilaren van die versterkte burcht is ongetwijfeld Michael Ngadeu.

Op het digitaal huis van zijn club blikt de recordtransfer van de Buffalo's vooruit op het treffen met Anderlecht. Ngadeu is op zijn hoede voor de jonge Colassin, toch wel de revelatie van de afgelopen weken bij de Brusselaars.

"Ik ken hem minder goed dan andere spitsen uit de competitie maar dat maakt weinig uit. Hij is een talentvolle speler maar uiteindelijk blijft mijn taak hetzelfde. In de videoanalyse legt de staf bepaalde accenten. Daar besteed je extra aandacht aan in de match maar uiteindelijk primeert het collectief en wil je zo weinig mogelijk tegendoelpunten."

Geen Kums

Bovendien moeten ze ook Kums missen: "Heel jammer want ook wij zullen hem op het veld missen. Zijn sterkte is rust brengen in het spel. Het zal anders spelen zijn maar onze kern heeft voldoende kwaliteit. De jongens die op de bank zitten hebben hun eigen sterktes en zullen dit vrijdag toevoegen aan het team. Ik heb er vertrouwen in."