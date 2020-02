Hoe zou het zijn met... Dorin Rotariu

De 24-jarige Roemeen Dorin Rotariu speelde in het verleden bij Club Brugge en Moeskroen. Nu speelt de aanvallende middenvelder in Kazakhstan bij Astana. Daar pikt hij geregeld een wedstrijd mee.

Dorin Rotariu begon zijn carrière in zijn thuisland bij de U19 van Timisoara. Daarna maakte hij de overgang naar de eerste ploeg en van daaruit werd hij uitgeleend aan Dinamo Bukarest. Ze waren overtuigd door zijn kwaliteiten en ze zouden hem uiteindelijk definitief overkopen.

Na vier jaar Dinamo Bukarest besloot hij het in 2017 te proberen bij Club Brugge. Na een half seizoen bij de Belgische topclub werd hij uitgeleend aan Moeskroen. Hij scoorde één doelpunt en hij gaf 3 assists bij Club Brugge.

Bij Moeskroen deed Rotariu het uitstekend. Hij speelde 30 wedsrijden en daarin was hij goed voor 11 doelpunten en 5 assists. Na het seizoen keerde hij terug naar Club Brugge en zij besloten hem opnieuw uit te lenen. Deze keer aan AZ Alkmaar. Daar lukte het niet echt voor de Roemeen (1 doelpunt in 10 wedstrijden) en in februari keerde hij al terug naar Club Brugge.

Een week later werd Rotariu definitief verkocht aan Astana. Daar doet hij het niet slecht, want in alle competities samen zit hij aan 8 doelpunten en 9 assists in 47 wedstrijden.