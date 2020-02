Vossen over zijn droge periode bij Club Brugge: "Ik denk dat ik mijn waarde had kunnen hebben voor Club"

Jelle Vossen is weer echt voetballer. Bij Zulte Waregem zal hij weer belangrijk worden en zal hij zijn doelpunten blijven scoren. Maar waarom kreeg hij bij Club Brugge geen kansen meer? Hijzelf was het er alvast niet mee eens...

Want Vossen zijn efficiëntie had Club Brugge de laatste maanden wel kunnen gebruiken. “Ik heb zeker het gevoel dat ik ook bij Club mijn doelpunten had kunnen maken, maar de trainer maakt zijn keuzes. Hij zal daar zijn redenen voor hebben gehad. Als je mij vraagt of ik daar akkoord mee ging, zou ik dat betwist hebben. Ik denk dat ik mijn waarde had kunnen hebben voor Brugge, maar ik ga er niet over klagen of bij blijven stilstaan", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Bij Club gaf Clement als uitleg dat hij voor jongere spelers koos. “Ik ben ervan overtuigd dat ik commercieel gezien niet de interessantste speler was voor Club. Dat speelt ook mee in het voetbal. Dat is jammer voor de speler, maar je merkt dat dat aspect belangrijker wordt voor veel clubs.”

Het succes van blauw-zwart was natuurlijk in het nadeel van de 30-jarige aanvaller. "Uiteindelijk heeft de trainer altijd gelijk en zeker als hij wedstrijden wint. Ik had op dat moment weinig te vertellen. We stonden eerste, we stonden in de halve finales van de beker. Dan moet je als speler nederig zijn en je mond houden. Tijdens de gesprekken was iedereen over mijn persoon erg positief, maar ik stond nooit op het wedstrijdblad.”