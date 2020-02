Aanvoerder Jordan Botaka in zijn sas op nieuwe positie, maar: "Ontgoocheld met mijn wissel"

Jordan Botaka speelde net als de rest van het team een zeer goede wedstrijd tegen Eupen. Met snel en frivool voetbal waren ze een maat te groot voor de Oostkantonners. Klein smetje op de zege voor Botaka: zijn (tactische) wissel.

Botaka was duidelijk in zijn sas als nummer tien, de positie die hij sinds enige tijd bekleedt. Met puike dribbels, hakjes was hij een gesel voor de Eupense defensie. "Ik probeer zulke zaken heel vaak te doen. Soms lukt, heel vaak ook niet. Vandaag zat ik in een goede flow."

Het was dan ook enigzins verrassend dat Botaka na de rode kaart van Asamoah naar de kant werd gehaald door Kostic. "Het was inderdaad een tactische ingreep van onze coach na de rode kaart. Met Durkin wilde hij iemand brengen die defensief sterker was. En dat heeft geloond, hij scoorde zelfs nog."

"Ik respecteer dan ook de keuze van de trainer, al ben ik wel ontgoocheld. Niemand wordt graag gewisseld, en ik zeker ook niet. Zeker omdat ik heel goed in de wedstrijd zat."