Roland Lamah : "Terugkeer naar Belgie? Als een project me aanspreekt..."

Onze collega's van Walfoot spraken met vijfvoudig Rode Duivel Roland Lamah, die opgeleid werd bij Anderlecht en onder meer speelde voor Swansea, Osasuna en Le Mans. Momenteel zit hij, na een avontuur bij FC Cincinatti, zonder club.

Roland, ben je nog steeds op zoek naar een club?

Ik ben nog steeds voetballer, tot het tegendeel bewezen wordt (lacht). Er waren al enkele gesprekken, maar echt concreet werd het nog niet. Ik sta voor alles open, zowel binnen als buiten de Verenigde Staten.

Zegt het je iets om aan de slag te gaan in België, waar je niet echt bekend bent?

(lacht) Iedereen vraagt me dat. Ik koester geen revanchegevoelens. Als ik niet in België zal spelen, zij het maar zo. Ik heb in het buitenland titels behaald. Ik ben zeker niet de beste van mijn generatie, maar ik heb al een mooie carrière gehad tot dusver. Als er een Belgische club komt met een mooi project, waarom zou ik daar dan niet op ingaan? Dat het grote publiek me niet kent, doet me niet veel.

Je speelde lange tijd in de MLS. Is het niveau erop vooruitgegaan?

Ja, zeker wel. Maar ook de belangstelling van de mensen. Toen ik hier kwam, was er nauwelijks interesse. Dat is nu wel anders. Elk jaar komen meer en meer sterren in Amerika voetballen. Ik denk dat voetbal een groot potentieel heeft in Amerika.De stadions van de grote clubs raken steeds meer gevuld. Bij Dallas speelden we telkens ongeveer voor 5000 mensen. Behalve als Zlatan er kwam spelen, dan waren het er veel meer.