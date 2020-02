Zijn Vormer en Vanaken nu echt betere afwerkers dan Salah en Firmino? "Veel kritiek gekregen op die uitspraak"

Een poos geleden liet Simon Mignolet een opvallende uitspraak noteren in Het Laatste Nieuws. Hij zei toen dat Hans Vanaken en Ruud Vormer op hetzelfde niveau afwerken als Mo Salah en misschien zelfs beter. In Extra TIme werd hij opnieuw geconfronteerd met die uitspraak.

In Extra Time zag Simon Mignolet zijn kans om die uitspraak te nuanceren. "Ik wou daar gewoon zeggen dat Hans en Ruud niet moeten onderdoen voor hen. Ze kunnen de bal alle vier heel hard en heel precies in de hoek plaatsen", legde de doelman van Club Brugge uit. "Maar ik heb wel veel kritiek gekregen in Engeland op die uitspraak", lachte hij.

"Als je de ballen op die manier op je ziet afkomen heb je het daar als doelman altijd moeilijk mee", ging hij verder. Vormer en vooral Vanaken vinden misschien wel makkelijker de weg naar doel dan sommige aanvallers van Club Brugge.

"Er wordt hard met hen gewerkt om dat er in te slijpen. We zitten ook met een erg jonge groep, hé", besloot hij.