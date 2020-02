Gisterenavond vond een raad van bestuur plaats op Sporting Lokeren: "Er wordt intensief gewerkt aan de structurele oplossing"

Sporting Lokeren neemt het vanavond op tegen Westerlo in een inhaalwedstrijd. De club staat onder zware druk, want mits een nederlaag lijken de play-downs een zekerheid. Bij een overwinning is het verschil met Lommel 4 punten.

Gisterenavond vond een Raad van Bestuur plaats op Daknam. Daar zouden ze het gehad hebben over de samenwerking met hun nieuwe Chinese partner. Ze melden dat er de komende dagen ook verder intenstief gewerkt zal worden aan de structurele oplossing. "Gisterenavond om 17h00 heeft op Sporting Lokeren een constructieve Raad van Bestuur plaatsgevonden - met álle gemandateerde bestuurders aanwezig - waarin o.a. de concrete samenwerking met de Chinese partner aan bod kwam. Ook andere lopende pistes worden verder gerealiseerd." "De club meldt dat de volgende uren en dagen intensief verder gewerkt wordt aan die structurele oplossing, waarin alle betrokken partijen zich kunnen terugvinden. In die context vertrekt de voorzitter vanavond in opdracht voor een korte periode naar het buitenland", klinkt het op de website van Sporting Lokeren in een clubmededeling.





