Hannes Wolf was niet tevreden over de eerste helft van zijn ploeg: "We gaven het te makkelijk weg"

Racing Genk heeft deze avond 1-1 gelijkgespeeld op het veld van Antwerp. Ze kwamen op voorsprong via Onuachu, maar door een owngoal van Maehle kwam Antwerp op gelijke hoogte. In de tweede helft vielen geen doelpunten meer.

Hannes Wolf was niet echt tevreden over de eerste helft. "We scoorden wel, maar we gaven het daarna te makkelijk weg. Op Antwerp is het altijd moeilijk om uit te voetballen, maar het wilde niet lukken omdat ze veel druk kwamen zetten. We hadden het er moeilijk mee."

De tweede helft ging beter bij Racing Genk. "We speelden in de tweede helft in een andere formatie en dan konden we ook meer kansen bij elkaar voetballen. De fout op Ito had een strafschop kunnen zijn, maar hij wordt niet gegeven. Ik ben tevreden over de tweede helft en over de reactie van mijn spelers."

Komend weekend wacht opnieuw een belangrijke wedstrijd voor Racing Genk, want dan nemen ze het op tegen Standard. "Het zal weer een moeilijke wedstrijd worden, maar we gaan alles geven om de drie punten thuis te houden", aldus Wolf op de persconferentie na de wedstrijd."