Boskamp zag Anderlecht zonder Kompany vrank en vrij spelen: "Uitstraling Vince brengt grote druk met zich mee voor de jonge spelers"

Geraakt Anderlecht alsnog in Play-Off 1? Op vijf speeldagen van het einde van de reguliere competitie is het razend spannend. Johan Boskamp volgt het Belgisch voetbal nog steeds op de voet en schat de kansen van paars-wit in.

De prestatie van de Brusselaars in de Ghelamco Arena geeft de Nederlandse analist terug wat hoop: "Als je me die vraag 3 weken geleden gesteld had, dan was ik van mening dat Anderlecht het van zijn leven niet zou redden", zegt Boskamp aan Sporza. "Maar vorige week tegen KAA Gent heeft Anderlecht echt heel goed gespeeld. Anderlecht is momenteel sterker dan Zulte Waregem en KV Mechelen." "Vince Obama" Bovendien kan paars-wit terug rekenen op zijn kapitein Kompany tegen KV Mechelen: "Het valt me ook op dat Anderlecht veel ontspannender speelt als “Vince” (Kompany) er niet bij is. Kompany heeft natuurlijk gigantisch veel uitstraling." "Maar dat kan ook een grote druk met zich meebrengen voor de jonge spelers. Als Kompany meedoet, leveren ze de bal bij hem in. Als je de interviews leest, hebben ze het stiekem over "Vince Obama"", besluit Boskamp.





Volg KV Mechelen - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (15/02).