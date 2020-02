Mignolet vol vertrouwen naar clash met Manchester United : "We kunnen elke ploeg pijn doen"

Simon Mignolet mag volgende week met Club Brugge nog eens een Engelse grootmacht in de ogen kijken. De ex-doelman van Liverpool heeft zich in de Engelse media uitgelaten over het Europa League-duel.

In de Engelse pers zal de focus vooral op Mignolet liggen voor de zestiende finales van de Europa League: "Er zijn natuurlijk al veel zaken geschreven over het onderwerp. Men praat veel over mijn terugkeer naar Engeland, maar ik probeer gewoon mijn werk te doen", zegt de Brugse sterkhouder in een interview met Mirror.

Niet de held

"Het is niet aan mij alleen om Manchester United uit te schakelen. Ik kan enkel proberen om geen tegentreffer te slikken. Ik hoop dat een andere speler de held wordt, dat zou willen zeggen dat we een goal gemaakt hebben in plaats van een hele wedstrijd te verdedigen."

"We hebben spelers die in staat zijn om elk team pijn te doen. We zijn een groep die goed samenhangt met een winnaarsmentaliteit. Maar we zijn ook een jonge ploeg met weinig ervaring op het hoogste niveau", besluit de nummer twee van de Belgische nationale ploeg.