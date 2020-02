Philippe Clement kiest voor een verrassende 'man van de match': "Zij hebben ons over de streep getrokken"

Ondanks de twee doelpunten van Mats Rits duidde Philippe Clement na de krappe 2-1 overwinning tegen Waasland-Beveren toch een andere 'man van de match' aan. Nu ja, man van de match. Het was meer een lofrede naar de supporters toe.

Vijf minuten toegevoegde tijd, veel gele kaarten voor Waasland-Beveren, nog een rode kaart voor invaller Agyepong en een heel late winning goal. Het zat wat mee voor Club Brugge tegen de Leeuwen van het Waasland en Philippe Clement had achteraf lovende woorden in petto. Niet voor matchwinnaar Mats Rits, maar voor het Brugse publiek.

"De beste speler vandaag was onze twaalfde man", verraste Clement tijdens zijn persbabbeltje na de zenuwslopende match. "Onze fans hebben de ploeg vandaag over de streep getrokken en voor twee heel belangrijke punten gezorgd! Ze zijn de ploeg tot aan het einde naar voor blijven pushen en positief gebleven. Er waren nochtans genoeg zaken om negatief over te doen", besloot hij zijn lofrede.