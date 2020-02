Dit hebben Bolat, Willems, Bölöni en Belhocine te zeggen na winderige #ANTCHA

De wind speelde zeker zijn rol tijdens Antwerp - Charleroi. Dat zagen ook de hoofdrolspelers aan beide kanten in een wedstrijd die ook twee gezichten had.

Bij Antwerp waren ze best wel tevreden met de puntendeling: "We hebben een zwakke prestatie neergezet door fysieke vermoeidheid", vond coach Bölöni. "Beide ploegen hadden kunnen winnen, maar we moeten tevreden zijn met een gelijkspel. De balans helde zelfs wat over naar hen op het einde."

Een idee dat ook leefde bij Sinan Bolat: "De eerste helft waren wij beter en hadden we meer kunnen scoren, maar na de rust was Charleroi beter en hadden wij het moeilijk. We moeten blij zijn dat de 1-1 op het bord is blijven staan alles bij elkaar."

Hadden op drie punten mogen hopen

Bij Charleroi was er iets minider gelukzaligheid na het gelijkspel: "Op zich is dit een goed resultaat, maar we hadden onze kansen beter moeten afmaken. We hadden op drie punten mogen hopen", vond Karim Belhocine.

Daarin bijgetreden door Steeven Willems: "Al bij al is dit een mooi gelijkspel en we blijven zo puntjes bijschrijven, maar we hadden misschien wel kunnen winnen. Er was veel strijd en veel duels, maar dat hadden we op voorhand verwacht en we waren gewapend en deden het goed tot op het einde."