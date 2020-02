Voormalige KVM-spelers maken er pittige onderonsjes van: "Dat moet kunnen onder vrienden'

Bij KV Mechelen zijn ze na de promotie van vorig seizoen al eventjes verlost van 1B-voetbal, maar er zijn wel nog ex-spelers van geelrood actief in die reeks. En die komen elkaar dus al eens tegen, zoals Seth De Witte en Glenn Claes.

Zij namen het tegen mekaar op tijdens Lokeren - Virton. Het leuke was dat ze ook door hun posities op het veld in mekaars vaarwater kwamen. Het waren zelfs behoorlijk pittige duels die ze uitvochten. "Dat moet kunnen hé, onder vrienden", oordeelt Glenn Claes bij Proximus.

De twee komen dus nog goed overeen. "We kennen mekaar natuurlijk van bij Mechelen. Ik ken Seth zijn karakter goed en hij kent het mijne." Wel een groot verschil tussen hen beiden: De Witte strijdt met Lokeren tegen de degradatie. Claes is met Virton in de running voor promotie.

Niet onlogisch dus dat de Luxemburgers aan het langste eind trokken. "We weten dat we zoveel mogelijk goals moeten maken, want daar kan het ook vanaf gangen. Dit geeft vertrouwen naar volgende week toe. Westerlo blijft ook wel niet te onderschatten."