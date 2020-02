Mata met zelfvertrouwen richting Man U: "Ik ben in ieder geval niet onder de indruk"

Clinton Mata was weer één van de enigen op een echt hoog niveau bij Club Brugge zaterdag. Ondanks de mindere vorm van zijn ploeg heeft hij geen schrik voor de komst van Manchester United donderdag.

Mata kijkt er naar uit. De nummer 9 uit de Premier League is ook niet echt meer angstaanjagend. "Manchester United telt veel goeie spelers, maar het blijven mensen. We mogen dan ook geen schrik van hen hebben. Ik ben in elk geval niet onder de indruk", noteerde HLN. "Wie favoriet is? Aangezien we thuis spelen, hebben we een klein voordeel. Op voorwaarde dat we goed presteren en iedereen gefocust is."

"Als we voetballen zoals tegen Waasland-Beveren, zullen we dat cash betalen. Want Manchester United is een grote affiche. Spijtig dat we geen klinkende overwinning tegen Waasland-Beveren behaald hebben, want dan hadden we met meer zelfvertrouwen naar donderdag kunnen toeleven. Nu, 't zal sowieso een open match worden, met twee ploegen die mooi voetbal willen brengen."