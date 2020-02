Van Himst staat volledig achter Kompany: "Maar het zou me niet verbazen als hij nu en dan een Dafalganneke moet pakken"

RSC Anderlecht kondigde enkele maanden geleden met veel tromgeroffel de terugkeer van Vincent Kompany aan. Niet veel later kreeg de speler-manager Frank Vercauteren naast zich. Paul Van Himst is dan een believer van het project, maar het boegbeeld is tevreden met de huidige gang van zaken.

Vincent Kompany kreeg de voorbije maanden langs alle kanten de wind van voren. Al vanaf dag één wordt hij in vraag gesteld én wordt elke uitspraak gewikt en gewogen. “Toch ben ik er nog steeds van overtuigd dat Kompany de juiste man op de juiste plaats is”, aldus Paul Van Himst in Het Laatste Nieuws. Toch beseft ook het paars-witte boegbeeld dat The Prince aanvankelijk een beetje te veel hooi op zijn vork genomen heeft. “Het is een goede zaak dat Vercauteren erbij gekomen is. Vincent doet te veel. Zelfs op een lager niveau is dat onmogelijk. Het zou me niet verbazen als hij nu en dan een Dafalganneke moet pakken.” (lacht)