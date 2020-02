Verrassing bij Juventus: eerste Belg ooit in wedstrijdselectie

Morgen moet Juventus op bezoek bij SPAL. Ze hebben een verrassing in de selectie, want Daouda Peeters is er bij. Peeters is een ex-speler van Club Brugge en het is de eerste Belg ooit in de wedstrijdselectie van Juventus.

Daouda Peeters is 21 jaar oud en speelde voor de reserven bij Club Brugge voor dat hij in 2018 naar Italië trok. Hij ging naar Sampdoria, maar nu zit hij dus bij Juventus. Hij speelde dit seizoen al 19 wedstrijden bij de U23 van de Italiaanse topclub. Nu zit hij voor de eerste keer in de wedstrijdselectie van de eerste ploeg. de “Oude Dame" moet morgenavond op bezoek bij SPAL. Volgens Het Laatste Nieuws is Daouda Peeters zo de eerste Belg ooit in een wedstrijdselectie van Juventus.