Oostende schoot zichzelf in de voet: "Hier voel ik me niet goed bij"

Moest Dennis van Wijk nog haar gehad hebben, zou hij er zaterdagavond flink aan getrokken hebben. KV Oostende voetbalde tegen Zulte Waregem een resem kansen bij elkaar, maar kwam niet verder dan één doelpunt en een gelijkspel.

Van Wijk baalde. "Hier voel ik me niet goed bij. Als je ziet hoeveel kansen we gecreëerd hebben, is dat twee keer zoveel als Zulte Waregem, denk ik. Zulte had wel meestal de bal, maar in de eerste helft krijgen we al 4 of 5 hele, hele grote kansen. En meteen na de rust krijgen we nog een grote kans én een niet te missen kans, die we toch missen. Eens we in de zestien kwamen, verloren we het overzicht op z’n zachtst gezegd"; zei hij ontgoocheld.

Van Wijk weet ook dat het er nog om gaat spannen. De laatste wedstrijd is Cercle Brugge-Oostende en de Vereniging weet na 9 op 9 wat hen te doen staat. "We moeten niet in paniek slaan, maar wel dringend punten pakken. We moeten zeker nog één keer winnen en daarom is het net zo bitter dat we onszelf vanavond niet belonen voor de kansen die we creëren. Antwerp en Genk worden moeilijk en tegen Cercle wordt het een echte bekerwedstrijd.”